Владивостокский депутат рассказал о беседе в полиции - по заявлению губернатора Приморья 17:36, 05 мая Владивостокский депутат рассказал о беседе в полиции - по заявлению губернатора Приморья
Центр Владивостока перекроют сегодня, 5 мая 17:26, 05 мая Центр Владивостока перекроют сегодня, 5 мая
Программа мероприятий на 9 мая 16:58, 05 мая Программа мероприятий на 9 мая
Новостная лента
Май, 05 пятница
18:34
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
18:34
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
18:34
Жена вице-губернатора Приморья заработала больше губернатора с 10 его замами
18:24
Парад Победы пройдёт во Владивостоке 9 мая в 10 часов
17:52
В Приморье осужден «черный лесоруб»
17:46
Первенство по кудо пройдёт завтра во Владивостоке
17:40
Выставка известного художника Юкио Кондо открыта во Владивостоке Видео
17:36
Владивостокский депутат рассказал о беседе в полиции - по заявлению губернатора Приморья
17:26
Центр Владивостока перекроют сегодня, 5 мая
17:16
6 мая - последний день приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон»
17:12
В Приморье осужденный с бритвенным лезвием напал на сотрудника колонии
16:58
Программа мероприятий на 9 мая
16:44
Студенты-первокурсники ДВФУ разработали протез руки нового типа
16:31
В воскресенье Владивосток снова встретит океанский лайнер «Costa Victoria»
16:19
ЧМ по хоккею-2017: Россия выйдет на лед против Швеции
16:08
Генпрокуратура заинтересовалась самолетами «Почты России»
15:59
Ученые узнали, как должен выглядеть идеальный завтрак
15:51
Проект памяти «От первого лица»: Григорий Антонович Вакулишин Видео
15:41
Более 50 тысяч наград героям Великой Отечественной войны до сих пор не вручены
15:31
Viber, WhatsApp и Telegram угрожает тотальная блокировка на территории РФ
15:22
В Приморье шиномонтаж сгорел за 7 минут
15:11
Инвалид был спасен из горящего дома в Приморье
15:01
США проконтролируют порты Приморья из-за санкций в отношении КНДР
14:59
На чемпионат по лапте среди владивостокских подростков определились три команды Фото
14:42
Гаражи сгорели во Владивостоке
14:39
В Приморье почти две недели не могут найти пропавшего срочника
14:28
Спецпроект РИА VladNews: Война из первых уст Эксклюзив
14:26
«Ростелеком» к Дню Победы представляет видеоколлекцию «Война за линией фронта»
14:12
Приморский наркокурьер сел в Хабаровске за героин
14:03
Автопробег «Победа» снова свяжет Приморье и Китай
13:52
Жители и гости Владивостока попали в 66 аварий за сутки Эксклюзив
13:41
Молодые люди разобрали автомобиль по запчастям в Приморье
13:27
Сын депутата Госдумы от Приморья подал апелляцию на приговор суда
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Первенство по кудо пройдёт завтра во Владивостоке

Вход свободный
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Завтра, 6 мая, на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Бастион» (ул. Никифорова, 43) состоится первенство Владивостока по восточному боевому единоборству кудо. Мероприятие организовано федерацией кудо краевой столицы при поддержке администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, в соревнованиях примут участие спортсмены разных возрастов, но не младше 12 лет. Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием проигравшего. Разрешены удары руками, ногами, головой.

Чемпионаты и первенства по кудо проходят в большинстве случаев зрелищно и собирают большое количество болельщиков. Организаторы приглашают всех желающих поддержать спортсменов, вход свободный.

Программа соревнований:

09:00 - регистрация участников;

10:00 - торжественное открытие мероприятия;

10:30 начало предварительных поединков;

13:00 - финальные поединки;

15:00 - награждение победителей и призеров;

15:30 - закрытие мероприятия.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Центр Владивостока перекроют сегодня, 5 мая
17:26, 05 мая 2017 Центр Владивостока перекроют сегодня, 5 мая

В приморской столице состоится генеральная репетиция Парада Победы

Программа мероприятий на 9 мая
16:58, 05 мая 2017 Программа мероприятий на 9 мая

Парад Победы, «Бессмертный полк», праздничный концерт, угощение солдатской кашей и красочный фейерверк

В воскресенье Владивосток снова встретит океанский лайнер «Costa Victoria»
16:31, 05 мая 2017 В воскресенье Владивосток снова встретит океанский лайнер «Costa Victoria»

На его борту свыше двух тысяч туристов

«Ростелеком» к Дню Победы представляет видеоколлекцию «Война за линией фронта»
14:26, 05 мая 2017 «Ростелеком» к Дню Победы представляет видеоколлекцию «Война за линией фронта»

Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров и лет

Автопробег «Победа» снова свяжет Приморье и Китай
14:03, 05 мая 2017 Автопробег «Победа» снова свяжет Приморье и Китай

Первый российско-китайский автопробег прошел в марте прошлого года

Жители и гости Владивостока попали в 66 аварий за сутки
13:52, 05 мая 2017 Жители и гости Владивостока попали в 66 аварий за сутки

Зарегистрировано 300 нарушений ПДД

Красавицы из Владивостока показали свои прелести в клипе известного рэпера
13:18, 05 мая 2017 Красавицы из Владивостока показали свои прелести в клипе известного рэпера

Ролик за сутки набрал более 1 млн просмотров