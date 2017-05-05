Первенство по кудо пройдёт завтра во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Завтра, 6 мая, на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Бастион» (ул. Никифорова, 43) состоится первенство Владивостока по восточному боевому единоборству кудо. Мероприятие организовано федерацией кудо краевой столицы при поддержке администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, в соревнованиях примут участие спортсмены разных возрастов, но не младше 12 лет. Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием проигравшего. Разрешены удары руками, ногами, головой.

Чемпионаты и первенства по кудо проходят в большинстве случаев зрелищно и собирают большое количество болельщиков. Организаторы приглашают всех желающих поддержать спортсменов, вход свободный.

Программа соревнований:

09:00 - регистрация участников;

10:00 - торжественное открытие мероприятия;

10:30 начало предварительных поединков;

13:00 - финальные поединки;

15:00 - награждение победителей и призеров;

15:30 - закрытие мероприятия.