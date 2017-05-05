Владивостокский депутат рассказал о беседе в полиции - по заявлению губернатора Приморья

Депутат Думы Владивостока Юрий Кучин рассказал на своей странице в Facebook, как прошла беседа с правоохранительными органами; отметим, что его вызвали на беседу по заявлению губернатора края Владимира Миклушевского, сообщает корреспондент РИА VladNews. Вопросы у главы региона возникли к шествию 1 мая: члены КПРФ прошли по улицам приморской столицы с плакатами, изображавшими губернатора Приморья, некоторых региональных чиновников, связанных со строительством отелей Hyatt, а также президента и премьер-министра страны.
Что касается личности главы региона, Юрий Кучин объяснил свое мнение правоохранительным органам, перечислив "попытки запретить народные митинги против Глонасса (система "ЭРА-ГЛОНАСС" - прим. ред.) 19 февраля и против коррупции 26 марта". Кроме того, отметил Кучин, особого внимания заслуживает ситуация вокруг отелей Hyatt, а также новогодняя неурядица с местом отдыха главы региона. "Готов свою точку зрения доказывать аргументами," - резюмировал депутат.
Как отметил Юрий Кучин, в полицию поступила жалоба от губернатора Приморья Владимира Миклушевского о том, что его оклеветали. Глава региона настаивает, чтобы участников митинга осудили по статье 128.1 УК РФ (клевета).
Напомним, 1 мая во Владивостоке прошла протестная демонстрация. Шествие участников началось в 11 часов 30 минут от остановки "Дальзавод". Владивостокцы выразили свой протест действующей власти совместно с КПРФ. В руках протестующие несли плакаты со смелыми лозунгами, главными из которых были слова об отставке губернатора Владимира Миклушевского и председателя правительства Дмитрия Медведева.