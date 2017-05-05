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Спорт

6 мая - последний день приема заявок на греблю на лодках класса «Дракон»

Соревнования состоятся 24 июня
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока продолжается прием заявок на участие в гребле на лодках класса «Дракон». Завершается прием заявок завтра, 6 мая, после чего 11 мая пройдет жеребьевка команд, и все участники смогут приступить к тренировкам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Для участия в гребле на лодках класса «Дракон» необходимо оформить заявку (форма прилагается) и направить её на электронный адрес – greblya_dragon2017@mail.ru (тема письма – «Гребля»). Контактные лица от организаторов: Алина Куйдина (тел. 242-92-82) и Елена Долматова (тел. 89024835608, 269-56-08).

Условия участия:

- состав команды 5 человек;

- участниками могут стать лица, достигшие 18 лет;

- единая по цвету и образцу форма;

- наличие штендера с нанесенным названием смешанной команды.

Как отметили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, на соревнования приглашаются организации любой формы собственности. В этом году всем участникам необходимо пройти минимум 4 тренировки, чтобы быть допущенными к гребле. На сегодняшний день уже подано более 50 заявок.

Напомним, соревнования по гребле на «Драконах» пройдут в субботу, 24 июня, на территории Спортивной гавани в рамках городского праздника, посвященного Дню молодежи.

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