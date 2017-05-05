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Культура

Стало известно, каково на самом деле здоровье Леонида Якубовича

Телеведущий сильно удивлен вниманием к его персоне; он умирать не собирается
Фото: Первый канал Фото: Первый канал
Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Состояние здоровья Леонида Якубовича волнует многих россиян, ведь в желтых сетевых СМИ в последнее время часто появляются публикации, в которых утверждается, что он серьезно болен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.  За год неоднократно возникали слухи о том, что Леонид Аркадьевич находится при смерти и уехал на лечение за границу. Якобы у него проблемы с сердцем и он вынужден был отправиться на лечение в одну из клиник Германии, поскольку на родине врачи уже не могут его спасти. 

Писали также и о ДТП, в котором якобы пострадал Якубович. А после того, как на одном из фото телеведущий предстал заметно похудевшим, поползли слухи о том, что у него диагностирован рак. 

Эти сообщения неоднократно опровергали представители Леонида Якубовича. Но их словам, похоже, не особо верили. Поклонники ждали заявлений от самого телеведущего. 

Сам Леонид Якубович явно удивлен таким вниманием к своей персоне. Он советует СМИ все же освещать более актуальные проблемы, отмечая, что чувствует себя прекрасно и не намерен прекращать свою творческую деятельность. 

Телеведущий опроверг все бродящие вокруг его имени слухи. Он рассказал, что действительно дважды попадал в ДТП. Но оба раза это были незначительные аварии, в которых обошлось все только разбитыми фарами и погнутыми бамперами. 

Что же касается веса, то, как отметил Леонид Якубович, он решил расстаться с лишними килограммами. В последнее время телеведущий регулярно занимается теннисом. Также ежедневно утром по два часа он проводит в спортзале. Это способствует тому, что уходит лишний вес. Ему уже удалось сбросить 32 килограмма. 

Конечно, в силу возраста Леонид Якубович уже не так часто бывает на публике. Но он продолжает работать и не намерен уходит на пенсию. 

Леонид Якубович полюбился многим после того как стал вести программу «Поле чудес». Многие годы она выходила на российском телевидении. Также он пишет сценарии и иногда снимается в кино.

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