Парад Победы пройдёт во Владивостоке 9 мая в 10 часов

Торжественным маршем по главной улице Владивостока пройдут 1500 военных

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

По традиции празднование 9 Мая во Владивостоке начнется с парада Победы. Парад войск и боевой техники Владивостокского гарнизона, посвящённый 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, назначен на 10 часов от пересечения улиц Алеутская и Светланская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Торжественным маршем по главной улице Владивостока – Светланской - пройдут 1500 военных. В механизированной колонне - 53 единицs военной техники.

Сразу после парада Победы начнётся шествие горожан «Бессмертный полк», затем на центральной площади пройдет концертная программа, будут работать самые разные локальные площадки. В 20 часов стартует вечерняя концертная программа. Завершится празднование красочным фейерверком в 22 часа.

Торжественные и праздничные мероприятия пройдут также во всех районах Владивостока, включая отдалённые и островные территории.