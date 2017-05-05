Владивостокскому фуникулеру исполнилось 55 лет

Завершился праздник концертом

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

55-летие со дня открытия отмечает сегодня фуникулер Владивостока. Первых пассажиров он принял 5 мая 1962 года. По случаю знаменательной даты в здании фуникулера прошло торжественное мероприятие с участием работников предприятия, почетных гостей и пассажиров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Все эти долгие десятилетия работы горный трамвайчик верой и правдой служит жителям Владивостока. В последние годы фуникулер стал также и полноценным туристическим объектом.

«Наш горный трамвайчик очень востребован у туристов, - рассказала директор фуникулера Светлана Латышева. - Своеобразный рекорд мы поставили 1 мая: в этот день перевезли почти две тысячи человек. Надеемся, поток туристов и пассажиров-жителей города не иссякнет, и мы вновь и вновь будем убеждаться, насколько важен городу и его гостям наш фуникулер».

Специалистов фуникулера с юбилеем поздравила председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая, вручив лучшим работникам почетные грамоты и благодарности Думы города Владивостока. Со словами признательности всему коллективу за высокий профессионализм и ежедневную эффективную работу выступили заместитель начальника управления АТУ Ленинского района Владивостока Виктор Федосеенко и директор ОАО «Электротранспорт Владивостока» Лилия Козлова, которая наградила специалистов предприятия праздничными дипломами.

Были зачитаны приветственные адреса от имени депутата Государственной Думы Сергея Сопчука и члена Совета Федерации ФС РФ от Приморcкого края Людмилы Талабаевой.

Завершился праздник концертом, с которым выступили воспитанники детской хоровой студии «Камертон» городского дворца детского творчества. Также свои работы к празднику на суд пассажиров представили воспитанники детской школы искусств № 1.

Для справки

Всего в России действует только два фуникулера - в Сочи и Владивостоке.

Решение о строительстве двух фуникулеров во Владивостоке было принято 20 мая 1955 г. исполнительным комитетом городского совета депутатов трудящихся. Строительство началось в начале 1959 г. По проекту конструкция и мощность фуникулеров не имела себе равных в СССР. Первая дорога на склоне горы Орлиное Гнездо длиной 250 метров и высотой подъема 70 метров должна была войти в эксплуатацию в июле 1960 г. – к столетию города. Главный архитектор проекта обоих фуникулеров – П. Шевяков. Геодезические работы выполнил главный маркшейдер комбината «Приморскуголь» П. Бутылин. Строительство вело УНР-263 Стройтреста № 8. Фуникулер строился долго и трудно из-за сложного рельефа. Вагоны были доставлены из Ленинграда, а подъёмное оборудование - из Донецка. Первых пассажиров горный трамвай принял 5 мая 1962 года.

Второй фуникулер планировался по оси Гайдамакского оврага протяженностью 500 метров и высотой 115 метров. Строительство его было отложено и так и не состоялось.