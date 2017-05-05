Песни на жестовом языке для ветеранов Владивостока. Детки с остаточным слухом и с полным его отсутствием подарили подопечным седанкинского дома-интерната праздник в преддверии 9 мая. Совместно с ребятами из обычной школы они подготовили концерт с песнями, танцами и стихотворениями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Песни на жестовом языке спели для ветеранов Владивостока
Поздравление в жестахВладивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.
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