Песни на жестовом языке спели для ветеранов Владивостока

Поздравление в жестах

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Песни на жестовом языке для ветеранов Владивостока. Детки с остаточным слухом и с полным его отсутствием подарили подопечным седанкинского дома-интерната праздник в преддверии 9 мая. Совместно с ребятами из обычной школы они подготовили концерт с песнями, танцами и стихотворениями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.