В Индонезии умер 146-летний мужчина

Возможно, он был старейшим человеком на Земле

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Житель Центральной Явы Содимеджо, или, как его все называли, Мба Гото («Дедуля Гото»), умер в своей деревне якобы в возрасте 146 лет. Если это правда, то он был самым старым человеком на Земле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

Согласно его документам, Мба Гото родился в 1870 году. В России в то время правил Александр II, в Великобритании – королева Виктория, в США за пять лет до того закончилась гражданская война. Загвоздка в том, что документы с датой рождения в Индонезии начали выдавать только в 1900 году - и в то время в официальных бумагах часто допускались ошибки. Так что проверить подлинность возраста покойного Дедушки Гото никак нельзя. Остается только верить или не верить ему. Например, власти Индонезии - верят. Они говорят, что дата рождения была подтверждена в ходе беседы со стариком.

Долгожитель был доставлен в больницу 12 апреля из-за ухудшения состояния здоровья. Шесть дней спустя он настоял на том, чтобы вернуться домой. По возвращении он за пару дней съел буквально несколько ложек каши и выпил немного воды. После этого старик совсем отказался есть и пить.

Дедушка Гото был похоронен в понедельник на местном кладбище на участке, который он купил себе несколько лет назад. На могилу водружен надгробный камень, заготовленный заранее и годами ждавший своего часа, передает BBC.

Будучи заядлым курильщиком до конца своих дней, Мба Гото пережил четырех жен ( последняя из которых скончалась в 1988 году), 10 братьев и сестер и всех своих детей.

На вопрос, в чем секрет его долголетия, Мба Гото отвечал: «Рецепт прост - терпение».

Самым старым человеком, чей возраст официально подтвержден, была француженка Жанна Кальман, умершая в возрасте 122 лет.