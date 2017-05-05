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8 канал

Проект памяти «От первого лица»: Антонина Тимофеевна Фарвазова

Свидетели военных времен рассказывают свои личные истории Великой Победы
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

8 канал запустил специальную рубрику «От первого лица». Каждый день наши корреспонденты встречаются с ветеранами. Свидетели военных времен рассказывают свои личные истории Великой Победы. Своими воспоминаниями делится ветеран войны Фарвазова Антонина Тимофеевна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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