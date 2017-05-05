В Приморье наниматель бывшего муниципального служащего поплатился за свою ошибку

Директор компании заплатил в виде штрафа 20 тысяч рублей

Владивосток, суббота, 06 мая , РИА Vladnews.

Руководитель спасского филиала ресурсоснабжающей компании оштрафован на 20 тысяч рублей за несоблюдение антикоррупционного законодательства: он не не сообщил в 10-дневный срок о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим из села Яковлевка по его предыдущему месту службы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

В ходе прокурорской проверки требуемое по закону уведомление было направлено представителю нанимателя по последнему месту службы муниципального служащего.