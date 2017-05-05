Юные яхтсмены Владивостока открыли парусный сезон

Поднять паруса!

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Юные яхтсмены Владивостока вышли на воду. Подрастающая смена спортсменов из клуба "Семь футов" открыла сезон этого года. Первую тренировку в открытом море дети провели на лодках класса "оптимист", с которых начинали все профессионалы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.