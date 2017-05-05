8 канал запустил проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную и до сих пор хранит воспоминания. О жизни военной и гражданской наши герои рассказывают «От первого лица». Именно так называется спецпроект. Своими воспоминаниями делится Григорий Антонович Вакулишин. На фронт его призвали в 18 лет и тут же поставили командиром приборного взвода зенитного полка. В подчинении: 1 парень и 14 девушек. За время войны Григорий Антонович лично похоронил 28 боевых товарищей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Проект памяти «От первого лица»: Григорий Антонович Вакулишин
Проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную войнцВладивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.
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