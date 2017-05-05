Искусство для всех

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Работы, написанные красками из минералов, которые зритель может воспринимать и наощупь. Выставка известного художника Юкио Кондо открыта во Владивостоке. Помимо возможности увидеть экспозицию работ автора, в том числе и знаменитую 13-метровую картину «Цунами», начатую в 1981 и незаконченную по сей день, у жителей города есть возможность посетить мастер-классы художника и написать работу в древнейшей японской технике нихонга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.