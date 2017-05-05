Центр Владивостока перекроют сегодня, 5 мая

В приморской столице состоится генеральная репетиция Парада Победы

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 мая, во Владивостоке состоится генеральная репетиция Парада Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

С 21.00 до 00.00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении тренировок Военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945 годов будет ограничено движение и парковка автотранспорта:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до дома № 1 по Океанскому проспекту;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная набережная до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути движения по улицам: Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.