В Приморье осужденный с бритвенным лезвием напал на сотрудника колонии

Материалы переданы в суд

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Прокурором города Уссурийск Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гр-на К., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По версии следствия, преступление совершено лицом, отбывающим наказание в ФКУ ЛИУ 23 ГУФСИН России по Приморскому краю (за грабёж), в январе 2017 года в комнате для досмотра осужденных.

После того, как оперативный дежурный отдела безопасности исправительного учреждения выявил у осужденного запрещенные предметы, фигурант достал из кармана куртки лезвие от одноразового бритвенного станка и нанес им удар по руке должностного лица, причинив тем самым потерпевшему телесные повреждения в области кисти.

В случае вынесения фигуранту обвинительного приговора, суд при определении ему окончательного срока для отбытия должен будет применить правила статьи 70 УК РФ, предусматривающей принцип частичного присоединения наказаний.