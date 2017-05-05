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Общество

Программа мероприятий на 9 мая

Парад Победы, «Бессмертный полк», праздничный концерт, угощение солдатской кашей и красочный фейерверк
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

9 Мая во Владивостоке пройдёт множество торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Великой Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В 9 часов состоится возложение венков и цветов к памятнику «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.».

В 10 часов стартует парад Победы на улице Светланской. Сразу после парада состоится шествие горожан «Бессмертный полк».

В 12 часов в Адмиральском сквере начнётся праздничное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны «Солдатская каша» (ул. Светланская, 48). Здесь ветеранов ждёт концерт, угощение настоящей солдатской кашей.

Сразу после акции «Бессмертный полк» на центральной площади пройдёт городское праздничное мероприятие, посвящённое Дню Победы. Здесь начнут работу самые разные локальные площадки, которые будут интересны ветеранам, юным горожанам и их родителям. Так, на площадке «Курс молодого бойца» все желающие смогут разобрать и собрать автомат. На площадке «Майский вальс» - потанцевать под музыкальные композиции 40-х годов вместе с танцорами в костюмах военных лет. На других – ответить на вопросы военной викторины, поучаствовать в мастер-классе по оригами и сделать голубя мира, сдать нормы ГТО, сфотографироваться в фотозоне «На привале» или записать поздравление с Днём Победы в мобильной видеостудии – самые душевные из них будут продемонстрированы на экране в ходе вечернего концерта. По традиции на площади горожан угостят настоящей солдатской кашей из полевых кухонь.

Здесь же, на центральной площади, состоятся и праздничные четырёхчасовые концерты «Дорогами памяти» – дневной и вечерний.

Дневная концертная программа будет поделена на несколько тематических блоков. Так, в блоке «Дорогами победы» прозвучат музыкальные композиции «Землянка», «Эх, дороги», «Тёмная ночь», «Смуглянка», «Катюша», «Поклонимся великим тем годам».

В отделении «А зори здесь тихие» будут представлены творческие номера о женщинах на войне. В третьей части концерта «Дети пишут о Победе» вокальные и творческие номера исполнят детские и юношеские коллективы. Заключительная часть дневного концерта - «Программа вальсов и танго военных лет».

На сцену выйдут лучшие солисты, вокальные и хореографические коллективы города. Среди них - Дмитрий Сабитов, Александр Пстыга, Антонина Токликишвили, вокальный проект «Крылья», хор «Мальчиши», вокальная группа «Престиж» ансамбль бального танца «Брависсимо», «Пульс», студия «Тодес» (Владивосток). Инструментальное сопровождение программы будет осуществлять эстрадный оркестр МГУ им. Г.И. Невельского.

Вечерняя программа начнётся в 20 часов. Здесь прозвучат композиции «Тёмная ночь», «Тучи в голубом», «На поле танки грохотали», «На безымянной высоте», «День Победы» и многие другие в исполнении групп «Сфинкс», «Тотем». В ходе вечернего концерта будет представлена программа «Живи и помни» проекта «Pacific Stars».

В 11 часов тематическое мероприятие «От героев былых времён…» состоится на открытой площадке перед храмом Торжества Пресвятой Богородицы в честь Ея иконы «Порт-Артурская» (ул. Гамарника, в районе дома № 17). Здесь пройдёт концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра, конкурс на лучший рассказ о героях войны, военно-спортивные соревнования и угощение солдатской кашей.

В 14 часов мероприятие «Минувших лет святая память…» пройдёт на площадке перед зданием административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15). Здесь запланирована выставка техники и вооружений времён Великой Отечественной войны, выступление духового оркестра и творческих коллективов Владивостока «Танцплощадка молодости нашей», угощение солдатской кашей.

Завершатся праздничные мероприятия, посвящённые Великой Победе, 9 мая красочным фейерверком. В 22 часа фейерверком можно будет полюбоваться в трёх точках - площадь Борцов Революции, о. Русский (п. Подножье), п. Трудовое.

Организатор – администрация Владивостока – приглашает жителей и гостей города посетить мероприятия, посвящённые Дню Победы.

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