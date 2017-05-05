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Студенты-первокурсники ДВФУ разработали протез руки нового типа

От своих аналогов он выгодно отличается ценой
Фото: ДВФУ Фото: ДВФУ
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Группа студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработала новый бионический протез руки. Как сообщает пресс-служба вуза, от своих аналогов он выгодно отличается ценой: себестоимость изделия всего восемь тысяч рублей, тогда как цены на подобные модели начинаются от полумиллиона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".

Как пояснил руководитель проекта, первокурсник направления "Прикладная механика" Инженерной школы Данил Фонов, протез создается из недорогих материалов. Он прост в использовании, имеет высокую скорость передачи сигнала и обратную связь. Сейчас молодые инженеры разрабатывают системы управления бионической рукой на основе мозговых импульсов.

"Современные протезы читают биопотенциал через напряжение мышц, но студенты ДВФУ намерены использовать непосредственно импульсы мозга: частоты передаются на протез, который будет работать естественно - без помощи нажатий и переключателей", - говорится в сообщении.

В мире уже есть протезы, работающие на датчиках, но для этого в мозг устанавливается имплант, который производит высокоточное считывание. Это очень сложная и дорогая операция.

- Мы предлагаем сделать поверхностный датчик, чтобы человек просто надевал некий головной убор - диадему, заколку, который будет считывать информацию. Мы отойдем от микрооэлектрических датчиков и предложим свою концепцию снятия показаний о том, что хочет сделать человек - посредством энцефалографа напрямую с мозга, - сказал Данил Фонов.

У студентов есть масса идей для улучшения создаваемого изделия. Например, сделать протез руки полностью водонепроницаемым, чтобы снимать его нужно было только для планового обслуживания. Или снабдить батареей на наночастицах, которая будет функционировать без подзарядки в течение нескольких дней.

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