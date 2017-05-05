США проконтролируют порты Приморья из-за санкций в отношении КНДР

В Находке и Владивостоке

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, лишь один высказался против, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Данная инициатива, предложенная председателем комитета палаты по иностранным делам республиканцем Эдвардом Ройсом, в первую очередь направлена против торговых партнеров КНДР. Законопроект фактически дает право министру национальной безопасности ввести на территории США обязательный досмотр грузов, перевозимых кораблями или транспортными самолетами, которые до этого находились в портах или аэропортах, где регулярно допускаются нарушения резолюций СовБеза ООН. Под подозрения попадают все суда, которые на протяжении последних 365 дней заходили в национальное морское или воздушное пространство КНДР, а также зарегистрированные в странах со слабым таможенным контролем.

В закон о портах и безопасности морского сообщения в США в свою очередь вносится поправка, согласно которой грузовым кораблям под флагом КНДР или любого другого государства, нарушающего резолюции Совбеза ООН, заход в воды и порты США запрещен.

При этом в самом законопроекте закреплено требование, по которому через 180 дней после вступления документа в силу и затем каждый год в течение пяти лет сам президент США обязан предоставлять профильным комитетам Конгресса список операторов портов и воздушных гаваней, которые способствовали импорту или экспорту из КНДР, нарушая тем самым введенные ООН санкции.

Отдельно Белый дом должен будет проанализировать деятельность ряда портов в Китае, Иране, портов Латакия и Тартус в Сирии, а также российских портов Находка, Ванино и Владивостокского морского порта на предмет соблюдения ими ограничений, действующих против КНДР.

Под американские санкции в случае окончательного вступления законопроекта в силу будут попадать иностранные лица и организации, которые используют в качестве наемных рабочих граждан КНДР, направленных за границу принудительно.