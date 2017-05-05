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Общество

В воскресенье Владивосток снова встретит океанский лайнер «Costa Victoria»

На его борту свыше двух тысяч туристов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В ближайшее воскресенье, 7 мая, во Владивосток снова – уже второй раз всего за неделю прибывает одно из крупнейших круизных судов мира – «Costa Victoria». Его швартовка у причала морского вокзала состоится в 13 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Этот океанский суперлайнер совершает регулярные круизы на линии Южная Корея – Владивосток – Япония – Южная Корея. На его борту свыше двух тысяч туристов, которых ждет в столице Приморья увлекательная информационно-культурная программа. Покинет Владивосток «Costa Victoria» в этот же день, 7 мая, ориентировочно в 21 час.

При этом «Costa Victoria» уверенно претендует на неофициальное звание «старожила» Владивостока, которое пока принадлежит другому океанскому суперлайнеру - «Diamond Princess» - он за пять лет, в период с 2011-го по 2015 год совершил восемь заходов в столицу Приморья. А вот «Costa Victoria» только в нынешнем году посетит наш город пять раз – владивостокцы увидят его еще и 20-го, 31 мая, а также 24 июля. Напомним, что первый заход этого судна во Владивосток состоялся в прошлом году, а второй – 2 мая нынешнего года.

В целом же в нынешнем году столица Приморья ожидает рекордные для себя по количеству 13 заходов иностранных круизных лайнеров.

Напомним, что эксклюзивным агентом этих круизных судов во Владивостоке является ООО «ЭРМА».

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