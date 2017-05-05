ЧМ по хоккею-2017: Россия выйдет на лед против Швеции

Начало матча в 17:15 (время мск)

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 мая, стартует чемпионат мира по хоккею, сообщает РИА VladNews.

81-й чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая 2017 года во Франции и Германии. За звание чемпионов будут бороться 16 команд.

5 мая на льду встретятся Швеция – Россия в 17:15 (мск), Финляндия – Беларусь в 17:15 (мск), США – Германия в 21:15 (мск), Чехия – Канада в 21:15 (мск).

Турнир будет проходить по круговой системе. Команды, занявшие первые 4 места, будут участвовать в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.