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Политика и экономика

Генпрокуратура заинтересовалась самолетами «Почты России»

Материалы направлены для возбуждения уголовного дела
Фото: LiveJournal Фото: LiveJournal
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Генеральная прокуратура РФ направила в следственные органы для возбуждения уголовного дела материалы проверки законности приобретения "Почтой России" двух самолетов Ту-204, рассказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Ранее об этом писала газета "Коммерсантъ", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Действительно, в следственные органы направлены материалы проверки, проведенной Генпрокуратурой по факту приобретения руководством "Почты России" двух самолетов Ту-204. Мы усматриваем в действиях руководства "Почты России" признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", - сказал Куренной.

Ранее Генпрокуратура сообщала о начале прокурорской проверки по факту приобретения в 2016 году для эксплуатации в интересах почтового ведомства двух лайнеров Ту-204.

Кроме того, ранее по материалам надзорного ведомства СК России возбудил уголовное дело в отношении руководителя департамента Минкомсвязи РФ Ирины Лаптевой по эпизоду, связанному с выплатами многомиллионных премий главе ФГУП "Почта России" Дмитрию Страшнову.

Сам Страшнов в конце 2016 года стал фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая выявила факт незаконной выплаты вознаграждения главе "Почты" в размере 95,4 млн рублей. Ведомство даже направило в Следственный комитет представление о возбуждении уголовного дела. Однако позже официальный представитель Генпрокуратуры заявил, что Страшнову, скорее всего, грозит административное наказание.

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