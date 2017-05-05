Более 50 тысяч наград героям Великой Отечественной войны до сих пор не вручены

Данные Минобороны России

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Более 53,5 тысяч наград участникам Великой Отечественной войны до сих пор не вручены владельцам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом рассказал начальник Центрального архива Минобороны РФ Игорь Пермяков в интервью газете "Красная звезда".

"Ни один месяц не обходится без просьб разыскать награду кого-то из фронтовиков. И нам особенно радостны случаи, когда свои награды спустя столько лет получают сами фронтовики. На сегодняшний день сотрудниками архива подтверждены сведения о 53 573 наградах, которые остаются невручёнными", - заявил Пермяков.

Он отметил, что поиски тех, кто был награжден, но ордена и медали не получил, остаются трудоемкими.

"Солдат мог получить ранение и после госпиталя уже не вернуться в свою часть, потому что был направлен в другую или вообще демобилизован. Шла война. Пока награда искала своего кавалера, он мог погибнуть в бою. А после окончания войны не все вернулись туда, откуда призывались", - отметил начальник архива.

Вместе с тем он добавил, что с появлением электронной базы наградных материалов, поиск происходит намного быстрее, тогда как раньше требовалось вручную просмотреть десятки дел.