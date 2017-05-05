Ученые узнали, как должен выглядеть идеальный завтрак

Специалисты провели исследование

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Британские ученые выяснили, что на завтра нужно есть кашу из квадратной тарелки и стоя, а также без кофе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The Daily Mail.

По словам специалистов, именно квадратные тарелки способствуют ощущению сытости на подсознательном уровне. А также завтракать следует стоя, без телевизора и гаджетов.

Ученые провели эксперимент, участниками которого стали 78 женщин. Результат показал, что если участницы ели кашу из круглой тарелки, то они чувствовали, что каша менее питательна. Аналогичная ситуация наблюдалась, если дамы ели, сидя за столом.