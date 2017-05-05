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Россия

Viber, WhatsApp и Telegram угрожает тотальная блокировка на территории РФ

Идут переговоры
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Роскомнадзор может максимально оперативно заблокировать популярные среди россиян мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram - пишет сайт pravda.ru, журналисты которого побеседовали с высокопоставленным представителем ведомства, пожелавшим остаться анонимным.

Однако для этого пока нет оснований: разработчики указанных мессенджеров сотрудничают с российскими властями и передают им, например, необходимые спецслужбам данные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

При этом, для того, чтобы нанести ощутимый удар по мессенджерам, даже не нужно осуществлять какие-то хитроумные технические трюки - достаточно удалить приложения из популярных каталогов мобильного софта, а также внести IP-адреса управляющих мессенджерами серверов в черные списки.

Этих простых для Роскомнадзора мер, как отмечают специалисты, хватит для того, чтобы простые пользователи, не желающие заморачиваться со всевозможными джейл-брейками и VPN'ами, прекратили пользоваться заблокированным софтом.

В данный момент, как добавил сотрудник Роскомнадзора, владельцы мессенджеров, которым угрожает тотальная блокировка на территории РФ, ведут переговоры с российскими властями - в итоге должны быть приняты устраивающие всех решения.

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