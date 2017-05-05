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В Приморье шиномонтаж сгорел за 7 минут

Это был единственный сервис этого направления в селе Варфоломеевка
Фото: Соцсети Фото: Соцсети
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В селе Варфоломеевка Приморского края сгорела единственная на весь населенный пункт шиномонтажка, сообщает корреспондент РИА VladNews. Пожарный автомобиль, приехавший через 28 минут после начала пожара, не смогла спасти объект, который полностью выгорел за 7 минут.

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