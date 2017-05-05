Инвалид был спасен из горящего дома в Приморье

Причины возгорания устанавливаются

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 4 мая, в 19.02 в пожарную службу Партизанск поступило сообщение о пожаре в частном доме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя минуту на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Горели обшивка потолка, стен летней кухни и домашние вещи. На момент пожара в доме находился маломобильный мужчина, которого брандмейстеры вынесли на руках на улицу. Благодаря высокому профессионализму пожарных хозяин дома не пострадал.

В 19.10 пожар был локализован, а в 19.27 – полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. С огнём боролись 9 человек личного состава и 3 единицы техники.