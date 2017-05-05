В Приморье почти две недели не могут найти пропавшего срочника

Ильнура Ажбакова в последний раз видели 24 апреля

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В одной из военных частей Уссурийского ГО Приморского края пропал военнослужащий, сообщает РИА VladNews. 20-летний молодой человек пропал днем 24 апреля.

Ажбаков Ильнур Гиясович:

Рост - 155 см, азиатский тип лица, волос темный, короткий, глаза карие.

Одет: камуфляжная форма Вооруженных сил РФ зеленого цвета, кепка, берцы на замке. При себе имел вещмешок.

Возможное последнее местонахождение - окраина поселка Липовцы Октябрьского района.

Граждан, имеющих достоверную информацию о его местонахождении, просят немедленно ее сообщить по телефонам 8-914-735-77-40, 8(4234)323-505 или 02.