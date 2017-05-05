На чемпионат по лапте среди владивостокских подростков определились три команды

Финал состоится 11 мая

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 4 мая, во Владивостоке завершились полуфинальные игры второго чемпионата по лапте среди школьников. За выход в финал боролись 12 команд. В итоге определилась тройка сильнейших – это сборные СОШ № 56, 14 и 7, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Мы возрождаем и популяризируем эту увлекательную русскую народную игру среди молодежи города уже четвертый год, –рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Лапта вызывает искренний интерес у ребят. В этих соревнованиях приняли участие 24 команды, это около 300 человек. За все время проведения турниров по лапте в играх приняли участие 1000 школьников Владивостока».

Перед проведением игр специалисты МРЦ на уроках физической культуры для команд устраивают бесплатные мастер-классы. В составе каждой сборной – по пять девочек и семь мальчиков, все они являются учениками 7-8 классов.

Отметим, обычно в полуфинальной игре встречаются команды-победители районных турниров. В этом году организаторы дали шанс сборным, которые заняли вторые места.

«Мы не ожидали такого подарка от организаторов, – поделился ученик школы № 39 Андрей Суворов. – Когда мы проиграли на районном турнире, очень расстроились. Ведь мы долго и упорно готовились к игре! Спасибо организаторам за то, что привлекаете к этой классной спортивной игре молодежь».

Финал и торжественная церемония награждения второго городского чемпионата по лапте среди подростков Владивостока состоится 11 мая в 11 часов на пришкольном стадионе СОШ №50 (ул. Олега Кошевого, 26). Приглашаются зрители и болельщики. Вход – свободный.