Гаражи сгорели во Владивостоке

Пострадавших нет

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 4 мая, в 16.52 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступила информация о том, что на улице Шошина горят гаражи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 6 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Установлено, что горели крыши одноэтажных гаражей и пластиковый навес. В связи с сильной задымленностью внутри помещения было решение задействовать звено газодымозащитной службы.

В 17.10 пожар был локализован, а в 19.12 – полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 550 кв. м.

По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 23 человека личного состава и 4 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.