Приморский наркокурьер сел в Хабаровске за героин

На 5,5 лет - за 2,7 килограмма наркотика

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Житель Приморья осужден за покушение на сбыт 2,7 килограмма героина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Первые сообщения о возможной транспортировке в Хабаровский край наркотических средств в особо крупном размере сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО получили от коллег из отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Хабаровской таможни.

Операция по задержанию подозреваемых в незаконной поставке наркотических средств в Хабаровский край была тщательно спланирована оперативными службами двух ведомств.

За автомобилем марки ВАЗ, в котором находились наркотики, было установлено круглосуточное наблюдение. Злоумышленники спрятали товар в тайник, оборудованный под обшивкой заднего сиденья транспортного средства, а сам автомобиль погрузили в автовоз, который двигался из Москвы в Хабаровск.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции наркотическое средство было изъято, а на его место в автомобиль помещен муляж. Всего из тайника было изъято три больших и один маленький сверток, общим весом 2,7 килограммов. Что для героина является особо крупным размером.

В дальнейшем автомобиль марки ВАЗ автовозом был доставлен в Хабаровск и помещен на одну из улиц краевой столицы.

При попытке извлечь муляж наркотического средства из тайника, сотрудниками транспортной полиции при силовой поддержке бойцов на транспорте Управления Росгвардии по Хабаровскому краю жители Москвы и Приморского края, были задержаны.

Железнодорожным судом Хабаровска 27-летнему жителю Приморья назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет, с отбыванием в колонии строгого режима.

В отношении второго фигуранта уголовного дела расследование продолжается.