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Общество

Автопробег «Победа» снова свяжет Приморье и Китай

Первый российско-китайский автопробег прошел в марте прошлого года
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

С 7 по 11 мая Приморский край в третий раз примет участников российско-китайского автопробега, приуроченного к годовщине празднования Победы во Второй мировой войне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Участниками мероприятия станут около двадцати граждан провинции Хэйлунцзян. Колонна будет состоять из шести автомобилей, а в состав делегации войдут представители средств массовой информации и органов власти, которые едут в Приморье специально, чтобы почтить память воинов-участников Великой Отечественной войны и посетить торжественный Парад Победы.

По пути во Владивосток гости в разных муниципалитетах возложат цветы к памятникам советских воинов, погибших в годы войны.

Во Владивостоке члены делегации примут участие в праздничных мероприятиях 9 мая, а также познакомятся с основными достопримечательностями города, посетят Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева, мемориальный комплекс «Ворошиловская батарея», подводную лодку С-56» и Приморский океанариум.

Также в рамках программы участников автопробега ждет экскурсия по Славянке и посещение Славянкского краеведческого музея.

Отметим, в 2016 году в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие более тысячи туристов из КНР.

Напомним, первый российско-китайский автопробег по Приморью прошел в марте прошлого года. Делегация из соседней провинции Цзилинь возложила цветы к мемориалам советским воинам в нескольких городах Приморья, затем состоялся ответный визит приморцев в китайский регион, и Знамя Победы развернули у мемориала советским воинам в Китае. А уже в августе Приморье снова приняло китайскую делегацию, на этот раз – из провинции Хэйлунцзян. Участники автопробега побывали в памятных местах Пограничного и Хасанского районов, Владивостока и Находки.

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