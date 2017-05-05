Жители и гости Владивостока попали в 66 аварий за сутки

Зарегистрировано 300 нарушений ПДД

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока в четверг, 4 мая, произошло 66 различных ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В том числе - 43 аварии с материальным ущербом. Участники 7 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города в этот день нарушили ПДД ровно 300 раз.

Инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 14 по пьяной езде, 16 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей. Составлено 7 протоколов по тонировке не по ГОСТу, 38 - по нарушениям правил парковки.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 21 нарушителея скоростного режима. На СВЗТ доставлено 43 автомобиля.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлено 38 протоколов. В свою очередь, пешеходы, пересекавшие дороги в неположенных местах, получили на руки от ГИБДД 54 копии протоколов об административных нарушениях.

Водители автобусов пойманы на 18 нарушениях ПДД, а таксисты - на 5.