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Молодые люди разобрали автомобиль по запчастям в Приморье

Злоумышленникам приглянулся давно не эксплуатированная иномарка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В Ханкайском районе осужден местный житель за кражу автозапчастей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 20-летний житель Ханкайского района в селе Камень-Рыболов обратил внимание на автомашину Toyota Crown. По внешнему виду автомашины: слою пыли и спущенным колесам он сделал вывод, что транспортное средство долгое время не эксплуатируется. Об этом он сообщил своему 24-летнему знакомому, имеющему автомашину той же марки, и предложил похитить автозапчасти и комплектующие. Злоумышленники разукомплектовали автомобиль. Похищенные литые диски подозреваемые успели продать, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению. Узнав, что владелец иномарки обратился с заявлением в полицию, молодые люди решили избавиться от похищенного и разбросали автозапчасти в разных районах села.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», которая предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Суд признал 20-летнего злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев.

В связи с примирением сторон в отношении 24-летнего обвиняемого судопроизводство прекращено.

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