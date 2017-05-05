Жители и гости Владивостока попали в 66 аварий за сутки 13:52, 05 мая Жители и гости Владивостока попали в 66 аварий за сутки (Эксклюзив)
Сын депутата Госдумы от Приморья подал апелляцию на приговор суда 13:27, 05 мая Сын депутата Госдумы от Приморья подал апелляцию на приговор суда
Красавицы из Владивостока показали свои прелести в клипе известного рэпера 13:18, 05 мая Красавицы из Владивостока показали свои прелести в клипе известного рэпера (Видео)
Новостная лента
Май, 05 пятница
14:01
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
14:01
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
14:01
Жена вице-губернатора Приморья заработала больше губернатора с 10 его замами
13:52
Жители и гости Владивостока попали в 66 аварий за сутки Эксклюзив
13:41
Молодые люди разобрали автомобиль по запчастям в Приморье
13:27
Сын депутата Госдумы от Приморья подал апелляцию на приговор суда
13:18
Красавицы из Владивостока показали свои прелести в клипе известного рэпера Видео
13:06
Жительница Владивостока попалась на продаже героина
12:52
Во Владивостоке изъята партия тухлой рыбы
12:47
Афиша культурных событий на 5 — 9 мая Видео
12:41
Во Владивостоке не пропустили крупную партию китайского желатина
12:29
Таксист с купленными правами задержан в Приморье
12:01
Бой за Инкерманский тоннель
11:49
В Приморье преступник подговорил сотрудника исправительного учреждения передать ему старый запас химки
11:37
Во Владивостоке стартовала акция "Георгиевская ленточка"
11:21
Инвалиды Владивостока выйдут на флешмоб
11:08
Путин допустил отсрочку выполнения майских указов
10:59
В роддоме Владивостока проходит фотоконкурс ко Дню семьи
10:48
ТОР "Остров Русский" появится до конца 2017 года
10:38
Во Владивостоке состоится открытие дрифт-сезона DSL Drift Series Видео
10:11
В уссурийском СИЗО девушка попыталась передать арестованному нож
09:57
Радио «ВиБиСи» поможет детям с онко-гематологическими заболеваниями
09:56
В Приморье один из крупнейших в мире логистических центров гелия Фото
09:45
Экс-сотрудник СК получил 9 лет «строгача» в Приморье
09:30
Защита строителя Приморского океанариума подает новую жалобу в Европейский суд по правам человека
09:17
Дольщики выйдут на митинг во Владивостоке
09:09
Гороскоп на 5 мая
08:49
В пятницу, 5 мая, в Приморье будет облачно
08:40
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 5 мая
08:15
Памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоятся 8 мая во Владивостоке
07:04
Почти 9 тысяч мужчин из Приморья уехали на заработки за границу
06:40
Школе №48 Владивостока присвоено имя Героя России Ивана Маслова
05:01
В Приморье начал работу первый завод по производству полипропиленовых труб
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Сын депутата Госдумы от Приморья подал апелляцию на приговор суда

Он осужден в США за хакерство на 27 лет; обвинение просило дать ему 30 лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

32-летний сын депутата Госдумы РФ от Приморья седьмого созыва Валерия Селезнева Роман, осужденный за кибермошенничество в США на 27 лет, подал апелляцию на приговор суда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Обвинение просило для Селезнева 30 лет лишения свободы. Обжалование подано в федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон, США).

Напомним, признательные показания Романа Селезнева заняли 11 страниц, написанных от руки на английском языке. Он был признан судом присяжных виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Глава ТИНРО-центра оставлен под домашним арестом
12:11, 05 мая 2017 Глава ТИНРО-центра оставлен под домашним арестом

Заседание прошло в закрытом для посторонних режиме

ТОР
10:48, 05 мая 2017 ТОР "Остров Русский" появится до конца 2017 года

В рамках развития крупнейшего владивостокского острова

В Приморье один из крупнейших в мире логистических центров гелия
09:56, 05 мая 2017 В Приморье один из крупнейших в мире логистических центров гелия

Проект предусматривает создание 300 рабочих мест

Защита строителя Приморского океанариума подает новую жалобу в Европейский суд по правам человека
09:30, 05 мая 2017 Защита строителя Приморского океанариума подает новую жалобу в Европейский суд по правам человека

В очередной раз Андрея Поплавского оставляют в СИЗО

В Приморье начал работу первый завод по производству полипропиленовых труб
05:01, 05 мая 2017 В Приморье начал работу первый завод по производству полипропиленовых труб

Продукция уже поставляется в 14 регионов РФ

Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья
16:20, 04 мая 2017 Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья

Владимира Миклушевского оскорбили плакаты с Первомайского шествия

Жена вице-губернатора Приморья заработала больше губернатора с 10 его замами
16:18, 04 мая 2017 Жена вице-губернатора Приморья заработала больше губернатора с 10 его замами

Женщина показала рекорд по региону