Сын депутата Госдумы от Приморья подал апелляцию на приговор суда

Он осужден в США за хакерство на 27 лет; обвинение просило дать ему 30 лет

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

32-летний сын депутата Госдумы РФ от Приморья седьмого созыва Валерия Селезнева Роман, осужденный за кибермошенничество в США на 27 лет, подал апелляцию на приговор суда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Обвинение просило для Селезнева 30 лет лишения свободы. Обжалование подано в федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон, США).

Напомним, признательные показания Романа Селезнева заняли 11 страниц, написанных от руки на английском языке. Он был признан судом присяжных виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.