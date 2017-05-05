Жители и гости Владивостока попали в 66 аварий за сутки 13:52, 05 мая Жители и гости Владивостока попали в 66 аварий за сутки (Эксклюзив)
Сын депутата Госдумы от Приморья подал апелляцию на приговор суда 13:27, 05 мая Сын депутата Госдумы от Приморья подал апелляцию на приговор суда
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Май, 05 пятница
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Жители и гости Владивостока попали в 66 аварий за сутки Эксклюзив
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13:18
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13:06
Жительница Владивостока попалась на продаже героина
12:52
Во Владивостоке изъята партия тухлой рыбы
12:47
Афиша культурных событий на 5 — 9 мая Видео
12:41
Во Владивостоке не пропустили крупную партию китайского желатина
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Таксист с купленными правами задержан в Приморье
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Бой за Инкерманский тоннель
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В Приморье преступник подговорил сотрудника исправительного учреждения передать ему старый запас химки
11:37
Во Владивостоке стартовала акция "Георгиевская ленточка"
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Инвалиды Владивостока выйдут на флешмоб
11:08
Путин допустил отсрочку выполнения майских указов
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В роддоме Владивостока проходит фотоконкурс ко Дню семьи
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ТОР "Остров Русский" появится до конца 2017 года
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Во Владивостоке состоится открытие дрифт-сезона DSL Drift Series Видео
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В уссурийском СИЗО девушка попыталась передать арестованному нож
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Радио «ВиБиСи» поможет детям с онко-гематологическими заболеваниями
09:56
В Приморье один из крупнейших в мире логистических центров гелия Фото
09:45
Экс-сотрудник СК получил 9 лет «строгача» в Приморье
09:30
Защита строителя Приморского океанариума подает новую жалобу в Европейский суд по правам человека
09:17
Дольщики выйдут на митинг во Владивостоке
09:09
Гороскоп на 5 мая
08:49
В пятницу, 5 мая, в Приморье будет облачно
08:40
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 5 мая
08:15
Памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоятся 8 мая во Владивостоке
07:04
Почти 9 тысяч мужчин из Приморья уехали на заработки за границу
06:40
Школе №48 Владивостока присвоено имя Героя России Ивана Маслова
05:01
В Приморье начал работу первый завод по производству полипропиленовых труб
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4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
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Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
8 канал

Афиша культурных событий на 5 — 9 мая

Программа мероприятий
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Что интересного ждет жителей и гостей Владивостока в ближайшие дни, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.

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