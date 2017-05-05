Что интересного ждет жителей и гостей Владивостока в ближайшие дни, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.
Афиша культурных событий на 5 — 9 мая
Программа мероприятийВладивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
14:08, 04 мая 2017 Жители Владивостока травятся псевдочеремшой
Вплоть до летального исхода
12:54, 04 мая 2017 «Приморская моцарелла». Как обойти продуктовое эмбарго
Прибыли пока нет, но затраты окупаются
11:57, 04 мая 2017 Кудоисты со всего Приморья сразились за кубок края
Новости спорта
10:52, 04 мая 2017 Во Владивостоке открыли сезон легкой атлетики на свежем воздухе
Приморская весна
12:01, 03 мая 2017 На Первомай во Владивостоке вышли более 20 тысяч человек
Многокилометровое "Ура"!
10:23, 03 мая 2017 Во Владивостоке встретили итальянскую «Победу»
С первым лайнером!
09:06, 30 апреля 2017 Во Владивостоке отключат горячую воду
Совсем скоро начнется сезон закаливаний