Красавицы из Владивостока показали свои прелести в клипе известного рэпера

Ролик за сутки набрал более 1 млн просмотров

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Накануне состоялась премьера клипа известного российского рэпера Скруджи на трек «Рукалицо», который в короткий промежуток времени стал топовым в молодежном плей-листе, сообщает РИА VladNews.

Примечательно, что в клипе снялись сразу две красотки из Владивостока – Елизавета Вдовина и Ирина Бендида.

О том, что девушки попали на съемки клипа Скруджи, красавицы поделились со своими поклонниками в инстаграмме, показав фотографии со съемочной площадки в облегающих боди.

Однако процесс съемок им выкладывать не разрешили, поэтому фанаты с нетерпением ждали выхода музыкального ролика.

Меньше, чем за сутки клип набрал более 1 млн просмотров.