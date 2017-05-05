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Жительница Владивостока попалась на продаже героина

Уголовное дело передано в суд
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке окончено расследование уголовное дело по обвинению жительницы краевого центра в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее сотрудниками полиции была задержана 32-летняя местная жительница при продаже наркотических веществ.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим героин, общей массой 0,138 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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