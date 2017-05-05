Во Владивостоке изъята партия тухлой рыбы

Испорченная и неизвестная рыбопродукция изъята из продажи

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Почти 200 килограммов рыбы неподтвержденного качества и с истекшим сроком годности обнаружили инспекторы Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки владивостокского поставщика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Рыба, которая поступала на реализацию местным предпринимателям, хранилась с нарушением законодательства.

Для проверки поступившей жалобы по согласованию с прокуратурой края инспекторами Россельхознадзора была проведена внеплановая проверка деятельности коммерческой организации.

По указанному в обращении адресу находились три рефрижераторных контейнера, в которых предприниматели хранили и реализовывали солидный ассортимент рыбы и морепродуктов. В ходе проверки инспекторы выявили около 200 килограммов продукции, которая не соответствует требованиям нормативных документов. Например: мороженые кижуч и навага – «ворошенка» не имеют ветеринарных сопроводительных документов, замороженная дорада – без наименования изготовителя на маркировке, подкопченные палтус и форель, а также лососевые молоки - с истекшим сроком годности.

Гендиректор компании заявил, что не является собственником этой продукции, а лишь принял её у ИП на ответственное хранение. Однако информация в документах говорила об обратном.

Вся рыба неподтвержденного качества и с истекшим сроком хранения изъята из оборота и помещена на изолированное хранение на все время разбирательства. В ближайшее время будет решаться дальнейшая судьба продукции.