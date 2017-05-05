Во Владивостоке не пропустили крупную партию китайского желатина

Почти 20 тонн товара ожидают решения своей судьбы на складе временного хранения в порту

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В морском порту Владивосток таможенники не пропустили крупную (почти 20 тонн) партию китайского желатина; сейчас решается вопрос о её возврате, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. При проверке документов было установлено, что они были подложными.

Первоначально инспекторами было выявлено, что в морском коносаменте на поступивший желатин не указан номер ветеринарного сертификата страны-экспортера. В самом же ветеринарном сертификате различалось наименование продукции на английском и русском языках.

Но самое интересное ожидало впереди. Было обнаружено, что в разрешении Россельхознадзора, оформленном за таким же номером и датой, что и представленное коммерсантами, значится совершенно другое китайское предприятие.

Сейчас сомнительная продукция находится на складе временного хранения в морском торговом порту Владивостока.