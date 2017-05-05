Таксист с купленными правами задержан в Приморье

Злоумышленник находился в федеральном розыске

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В Уссурийске сотрудники полиции остановили автомобиль марки Toyota Prius. Сотрудники полиции, проверив документы, обнаружили признаки подделки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что водитель иномарки также находится в федеральном розыске и скрывается от суда. Мужчина обвиняется в растрате и мошенничестве, совершенном в крупном размере. Злоумышленник решил совершить побег, но был задержан сотрудниками ДПС во дворе дома.

В отделе полиции 52-летний мужчина признался, что приобрел водительское удостоверение в интернете. Согласно заключению эксперта, удостоверение на право управления автотранспортом, изъятое у приморца, является поддельным.

По данному факту было возбуждено новое уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Злоумышленнику грозит наказание в виде исправительных работ до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.