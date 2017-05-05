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Политика и экономика

Глава ТИНРО-центра оставлен под домашним арестом

Заседание прошло в закрытом для посторонних режиме
Фото: ТИНРО-Центр Фото: ТИНРО-Центр
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Директор Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-центра) Лев Бочаров останется под домашним арестом до 9 августа, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Фрунзенского районного суда. Суд 4 мая прошел в закрытом для посторонних лиц режиме, представители СМИ не были допущены. Это было сделано по ходатайству гособвинения в целях сохранения в тайне материалов дела.

Напомним, подозреваемый в превышении должностных полномочий Лев Бочаров находится под домашним арестом с 17 марта. СМИ выдвигают различные версии точной причины задержания Льва Бочарова 15 марта. Среди них - продажа морских млекопитающих за границу.

Кроме того, под стражей находится и второй фигурант дела - заместитель Льва Бочарова Юрий Блинов.

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