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Бой за Инкерманский тоннель

Со дня Великой Победы над фашистской Германией прошло немало лет, но мы помним о тех, кому мы обязаны этой Победой
Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Василий Иваньков родился в Приморье. Военно-морскую службу начал за два года до создания морских сил на Дальнем Востоке. Служил радистом на «Красном Вымпеле». Война застала его на Черном море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Ростелекома. 

Василий Иванович прошел путь от простого почтальона до корабельного радиста фронтового командира взвода связи.

14 июня 1942 года взвод связистов под командованием Василия Иванькова занял оборону возле Инкерманского тоннеля. В составе взвода было еще пять тихоокеанцев: Орехов, Герасимов, Ковалева, Петренко, Шубин. Они дали клятву не отступать ни шагу. У них было всего одно противотанковое оружие и 9 патронов. Имелись, конечно, гранаты, бутылки с горючей смесью, но в ограниченном количестве. К середине дня было получено сообщение, что через передовую прорвались около 20-ти танков и движутся в направлении тоннеля.

Через несколько минут показались первые семь танков. Два головных открыли интенсивный огонь. Завязался кровопролитный бой.

Атаку отбили, но интенсивность вражеского огня увеличилась. В тоннеле нечем стало дышать. Вражеские танки приблизились к нам вплотную. Иваньков бросил одну за другой бутылки с горючей смесью во второй танк, тот сразу загорелся.

Целый день продолжался неравный поединок, фашисты стали бомбить с воздуха. Василий Иванович был ранен и контужен. Поздно вечером, когда из 17 человек осталось 3, пришла смена. Огневую эстафету принимали свежие силы моряков. Когда его раненого несли в санбат, он видел бескозырки на лицах погибших товарищей. Прохладный воздух тоннеля шевелил черные ленты с золотыми якорями. Живые клялись быть достойными подвига павших.

Василий Иванович Иваньков 250 дней участвовал в обороне Севастополя и отражении всех трех фашистских штурмов. Трижды ранен и контужен. Имеет 12 боевых наград. Войну закончил в Кенигсберге.

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