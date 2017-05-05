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В Приморье преступник подговорил сотрудника исправительного учреждения передать ему старый запас химки

Наркотик был в 2013 году спрятан в зарядном устройстве телефона
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Уссурийск поступил протокол явки с повинной от осужденного 34-летнего местного жителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Мужчина рассказал стражам правопорядка о том, что весной 2013 года изготовил для себя наркотик «химку», которое поместил в зарядное устройство сотового телефона и спрятал по месту жительства в Уссурийске.

В середине апреля 2017 года, он попросил своего знакомого забрать наркотик и передать его по указанному им адресу. Позднее отбывающий наказание мужчина подговорил сотрудника исправительного учреждения заехать на данный адрес и, забрав наркотическое вещество, передать ему в лечебно-исправительное учреждение.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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