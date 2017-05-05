Акция очень популярна среди жителей города

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

С 5 по 8 мая в ряде торговых центров в краевой столице и на улицах Владивостока пройдет традиционная акция «Георгиевская лента». В четверг, 4 мая, управление по делам молодежи администрации Владивостока провело рабочую встречу с волонтерами гражданско-патриотической акции. На встрече ребятам рассказали об основных моментах акции, о правилах её проведения, распределили участников по точкам выдачи лент, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В рамках акции волонтеры будут раздавать георгиевские ленты жителям и гостям приморской столицы. Символ Победы – георгиевскую ленту - можно будет получить в крупных торговых центрах, расположенных в разных районах города.

Как отмечают в управлении по делам молодежи администрации приморской столицы, акция очень популярна среди жителей города, горожане с гордостью повязывают георгиевские ленты на одежду, многие вспоминают своих родных и близких, которые отдали свои жизни за Победу. В этом году планируется раздать 35 000 лент.

Адреса торговых центров:

«Вл-Март», ул. Океанский проспект, 52а;

ТЦ «Clover House», ул. Семеновская, 15;

ТЦ «Алеутский», ул. Алеутская, 25/27;

ТРЦ «Черёмушки», ул. Черёмуховая, 15;

ТЦ «Россиянка», ул. Русская, 87а;

ТЦ «Максим», проспект 100 лет Владивостоку, 57г.