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Общество

Инвалиды Владивостока выйдут на флешмоб

Акция направлена на привлечение внимания к проблемам маломобильных граждан
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 мая, в 14.00 на центральной площади перед памятником "Борцам за власть советов" состоится флешмоб "Инвалид – равный член общества!", приуроченный к Международному дню борьбы за права инвалидов, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на организаторов.

Цель акции - привлечь внимание власти и общества к проблемам инвалидности.

"Все, что мы делаем, так это бьемся за достойную жизнь. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание, - говорит Артем Моисеенко, депутат Думы города Владивостока, президент организации "Ковчег". - Мы хотим, чтобы восстановили реабилитационный центр санаторно-курортного типа "Садгород".

Участники флешмоба предложат прохожим сесть в инвалидную коляску и проехать 5-10 метров, взглянуть на мир глазами инвалидов.

"Этим действием хотим привлечь более серьезное внимание в к толерантному отношению к людям с инвалидностью", - рассказали организаторы.

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