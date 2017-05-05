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Путин допустил отсрочку выполнения майских указов

Он заявил, что это предпочтительнее, чем отчитаться о выполнении невыполненного
Фото: News Front Фото: News Front
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Президент РФ Владимир Путин предупредил чиновников, что майские указы должны быть выполнены качественно, без обмана людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"В год 100-летия Октябрьской революции не помешает вспомнить известного классика, когда он говорил о том, что бывает по форме правильно, а по существу - издевательство. Вот это хуже, чем не выполнить нормы, предусмотренные соответствующими указами президента, или сместить их вправо по графику, чем отчитаться за выполнение невыполненных обязательств", - сказал В.Путин на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

Он добавил: "Это намного хуже, потому что это извращает саму суть нашей с вами работы. Поэтому я обращаю на это внимание тех коллег, перед которыми стоят, прямо скажем, непростые задачи завершить работу в сжатые сроки".

Глава государства отметил, что все должно быть сделано качественно, "без обмана для людей". "Повторяю еще раз: это будет хуже, чем не сделать в срок, хочу вас об этом предупредить", - сказал Путин.

Согласно справке правительства, в майских указах 2012 года содержится 218 поручений кабинету министров. "Из них к настоящему времени правительство должно было выполнить 180 поручений. Выполнено и снято с контроля 165 поручений - 91,7% от числа поручений, которые должны быть выполнены к настоящему времени", - говорится в документе.

На сегодняшний день в правительстве на исполнении находятся 53 поручения, в том числе не выполненные в первоначально установленные сроки. "Для них установлены новые сроки исполнения либо определена периодичность представления докладов, то есть они переведены в "длящийся" режим", - поясняется в справке.

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