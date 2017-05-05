В роддоме Владивостока проходит фотоконкурс ко Дню семьи

До завершения осталась неделя

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

До завершения конкурса семейных фотографий, объявленного роддомом № 3 Владивостока, осталась всего неделя. 11 мая – последний день, когда родители могут прислать забавные снимки своих малышей и присоединиться к акции, организованной учреждением в преддверии празднования Международного дня семьи.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, мероприятие является традиционным и в этом году проходит уже в пятый раз. Примечательно, что многие семьи участвуют в нем неоднократно, отправляя фотографии не только своих взрослеющих деток, но и их младших братьев и сестер, которые успели появиться на свет за время существования конкурса. По словам организаторов, такое постоянство участников радует и вдохновляет на проведение новых мероприятий.

Напомним, к участию в конкурсе принимаются снимки малышей младше 4-х лет. Среди номинаций, определяющих тематику работ:

- «Растим чемпионов», посвященная первым попыткам занятий спортом – «шкафолазанию», перепрыгиванию через бортики кровати и забегам от мамы на дальние дистанции.

- «Жизнь со вкусом, или приятного аппетита», под которую попадают изображения с различными вариантами кормления ребенка – от грудного вскармливания до совместной трапезы в компании с игрушками и домашними питомцами.

- «Мамы-папины помощники», на победу в которой могут претендовать авторы снимков, сделанных во время оказания детьми посильной помощи их родителям – будь то мытье посуды или приготовление супа.

- «Творю что хочу» - категория-шутка о нешуточных проделках малышей, в которой взрослые делятся фотоисториями о том, что могут вытворять их дети.

Подать фотографии могут все жители города вне зависимости от того, где именно родился их ребенок. Допускается и приветствуется участие во всех номинациях одновременно, но не более чем по одному снимку в каждой категории. Работы необходимо прислать на адресkonkurs@rod3.ru не позднее 11 мая. Изображение на фото должно быть четким и не смазанным. Работы необходимо сопровождать указанием конкурсной номинации, информацией о родителях (ФИО и телефоны) и о самом малыше (ФИО и дата рождения). Ребенок на момент действия конкурса должен быть младше 4-х лет. Кроме того, кадры не должны быть сделаны во время профессиональных фотосессий. Такие снимки приниматься не будут. Чувство юмора от участников приветствуется!

Все работы будут размещены в разделе «Конкурс» на сайте КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» (http://rod3.ru/news/concours/index.php). Победители и призеры определятся по результатам голосования жюри, которое возглавит главврач учреждения Светлана Сагайдачная. Авторов самых интересных кадров поздравят на празднике, посвященном Международному дню семьи, который пройдет в женской консультации «третьего» роддома Владивостока в понедельник, 15 мая. Им будут вручены памятные подарки от руководства учреждения, а их снимки украсят родильный дом № 3, дополнив коллекцию семейных фотографий, отмеченных на конкурсах предыдущих лет и уже создающих особую атмосферу в «третьем» роддоме. О времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.