Во Владивостоке состоится открытие дрифт-сезона DSL Drift Series

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Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 14 мая, на автодроме «Змеинка» во Владивостоке пройдет первый этап открытого чемпионата по автомногоборью DSL Drift Series 2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу DSL Drift Series.

В этом году в соревнованиях примут участие 40 пилотов со всего Приморского края и Хабаровска. Традиционно участники разделены на 2 класса – Light (начинающие спортсмены) и PRO (более опытные пилоты).

В классе Light заезды проводятся в режиме квалификации (одиночный заезд). Каждому пилоту дается три квалификационных попытки, после которых объявляется тройка призёров, показавших наиболее высокий результат.

В классе Pro по результатам квалификации (одиночных заездов) формируется сетка парных заездов TOP-16, в которой пилоты расставляются исходя из результатов квалификации. Далее проходят парные заезды на выбывание, для выявления победителей.

- Сейчас активно занимаемся подготовкой автомобиля к предстоящему сезону. Устраняем повреждения, полученные за прошлый сезон, и проводим плановое обслуживание всех узлов. Изменений в автомобиле к первому этапу не планируется, за исключением установки гидроручника. А дальше за сезон может быть, что-нибудь и доработаем, - рассказал Алексей Несмеян, победитель класса PRO по итогам сезона DSL-2016.

Начало квалификации гонщиков в 12 часов, парные заезды в 14 часов.