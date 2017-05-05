В уссурийском СИЗО девушка попыталась передать арестованному нож

Запрещенный предмет был замаскирован в ручке кипятильника

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В СИЗО города Уссурийск Приморского края сотрудники ГУФСИН пресекли очередную попытку передачи запрещенного предмета: на этот раз одному из обвиняемых пытались передать перочинный раскладной нож, замаскированный под ручку кипятильника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Продуктовая передача с запрещенным предметом была от женщины 1993 года рождения.

Материалы по факту административного правонарушения направлены в суд. По статье 19.12 КоАП РФ виновному грозит штраф на 3-5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.