Радио «ВиБиСи» поможет детям с онко-гематологическими заболеваниями

Пополнить "коробку добра" могут все желающие

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Радио «ВиБиСи» совместно с благотворительным фондом «Сохрани жизнь», под опекой которого находятся дети с онкологическими и гематологическими объявляют акцию под названием «Коробка храбрости». Ежедневно детям с тяжёлыми заболеваниями приходится проходить непростые испытания – от ежечасных уколов до химиотерапии и прочее. Не каждый взрослый, а тем более, ребёнок может вынести изнурительные процедуры. Чтобы облегчить страдания детей, врачи придумали «Коробку храбрости», наполненную игрушками. После каждой процедуры ребёнок может взять себе из «Коробки храбрости» подарок. Эти игрушки помогают малышам быть сильным, ведь с каждым новым этапом лечения они становится всё ближе к победе над болезнью.

В преддверии 1 июня радио «ВиБиСи» призывает всех слушателей наполнить «Коробку храбрости»! Приносите указанные ниже игрушки по адресу: Народный пр-т, 13. Коробка будет располагаться на 1-м этаже. И уже 31 мая все игрушки будут переданы подопечным фонда «Сохрани жизнь»! Также ВСЕ желающие могут поддержать благотворительную акцию игрушками или денежными средствами отправив СМС на номер: 3443 с текстом «БФСЖ» с указанием суммы перевода.

СПИСОК:

- маленькие машинки

- маленькие куклы и пупсы в одежде

- пони из серии My little pony

- зверюшки из серии Littlest Pets Shop

- пластиковые зверюшки, особенно, лошади, собаки и кошки

- детская бижутерия: бусы; браслеты; колечки – гладкие и не колючие

- смешарики (игрушки, магниты, брелоки)

- пальчиковые игрушки

- маленькие заводные игрушки

- мячики разного вида и цвета – лучше мягкие

- зверюшки с магнитами на лапках – позволяет разместить друга на капельнице

- брелочки для телефона – красивые и забавные – ими тоже можно украсить капельницу

Нельзя:

- бьющиеся (стеклянные и керамические),

- непрочные, острые

- или очень

- пушистые игрушки,

- игрушки с большим количеством мелких деталей.

- детскую косметику и заколки.